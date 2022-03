Singurul muzeu rural de arta din Romania isi pastreaza colectia impresionanta. Cum motiveaza judecatorii decizia

Dupa 14 ani de procese, trei expertize tehnice, mii de documente depuse la dosare, mai multe cicluri de judecata, singurul muzeu rural de arta din Romania isi va pastra impresionanta colectie donata de un medic in urma cu 60 de ani. Muzeul de Arta "Dinu si Sevasta Vintila" de la Topalu va pastra in patrimoniu colectia de 228 de opere donata de medicul Gheorghe Vintila ((1898, Topalu - 1978, Constanta) in anul 1960. Printre acestea se numara lucrari semnate de Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian, ... citeste toata stirea