Sinuciderea culturala a Rusiei. Ioan Stanomir, politolog: "De la Stalin, rusii au invatat ca un glont este solutia"

Rusia este o natiune duala - pe de o parte, exista cultura, a carei unicitate si profunzime este de neinlocuit in patrimoniul mondial, pe de alta parte, este identitatea istorica, specifica prin cruzime, minciuna, dorinta de putere mai presus de orice. In prezent, aceasta cea din urma fata a Rusiei, prin actiunile teribile desfasurate in Ucraina, nu face altceva decat sa ingroape cultura rusa Politologul Ioan Stanomir, profesor la Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti, prezent recent la ... citeste toata stirea