Sirenele de alarmare publica vor suna la Constanta, intre 16-19 ianuarie

6 sirene de alarmare publica din municipiul Constanta se vor reloca in perioada 16-19 ianuarie 2023, informeaza Primaria Constanta.Aceasta decizie de mutare a fost luata de inspectorii Biroului Aparare Civila, Sanatate si Securitate in Munca si Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Municipiului Constanta in urma efectarii unor studii de audibilitate.La finalizarea relocarii, vor avea loc verificari prin impulsuri scurte ale sirenelor.Semnalele de alarmare sunt: alarma aeriana, alarma ... citeste toata stirea