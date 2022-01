Un sistem mobil autonom pentru scanarea vehiculelor si containerelor din Portul Constanta va fi dezvoltat in cadrul unui proiect al Politiei Romane si finantat, in proportie de 80%, de Comisia Europeana.Politia precizeaza ca, prin folosirea acestui sistem modern de scanare a vehiculelor si containerelor, timpul mediu de verificare scade de la cateva ore la cateva minute."Politia Romana a obtinut finantarea unui proiect european care permite modernizarea instrumentelor de lucru utilizate in ... citeste toata stirea