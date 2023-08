Din 30 noiembrie intra in vigoare Sistemul de Garantie-Returnare, in vederea colectarii selective si a reciclarii.Astfel, se va plati in plus o garantie, de 50 de bani, pentru fiecare recipient de bautura cumparat, care ulterior se va putea returna in puncte special amenajate urmand a se recuperabanii."E foarte important ca cetatenii sa fie instruiti sa stie sa colecteze separat, fiecare la locul sau. Pentru prima data in instorie ministerul investeste 1,2 miliarde de euro in ... citeste toata stirea