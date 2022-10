Situatia pensiilor speciale trebuie transata pana la sfarsitul anului, potrivit angajamentelor din PNRR

Taierea pensiilor speciale, un lucru asumat prin PNRR, provoaca mari probleme liderilor coalitiei. Propunerile opozitiei pentru eliminarea acestor pensii foarte mari sunt blocate de jumatate de an in Parlament, iar in coalitie se paseaza responsabilitatea initierii unui astfel de demers nepopular.Marea problema sunt cei aproape 180 de mii de militari si personal MAI cu astfel de pensii.Banca Mondiala a dat deja unda verde taierilor. Intr-un raport, recomanda eliminarea sporurilor si a ... citeste toata stirea