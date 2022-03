Situatie incordata in Marea Mediterana: Rusia a trimis 16 nave militare, in replica la cele 3 portavioane NATO

SUA, Franta si Italia au trimis cate un portavion in Marea Mediterana, pe fondul razboiului din Ucraina, pentru a acorda sprijinul aerian tarilor de pe flancul de Est al NATO. Avioanele care decoleaza de pe ele survoleaza inclusiv Romania. In replica, Rusia a trimis 16 nave militare.Navele rusesti par a fi conduse de o pereche de crucisatoare, Maresal Ustinov si Varyag, clasa Slava - Proiect 1164, concepute in anii '70, dar posibil modernizate intre timp, care sunt in primul rand platforme ... citeste toata stirea