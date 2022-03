Societatea civila, in prima linie pentru sprijinirea refugiatilor. Voluntar: "Sa terminam cu politicienii care vin in vama, fac poze si spun ca ei au rezolvat totul"

Peste 42.000 de mii de refugiati au intrat in Romania prin vama Isaccea in prima luna de razboi in Ucraina. A fost o luna in care societatea civila a demonstrat ca se poate mobiliza mai bine si mai repede decat o fac institutiile statului atunci cand vine vorba de ajutoare, cazare, hrana, traducatori, medicamente, transport si altele. Cu toate acestea mai sunt destule probleme care apar pe parcurs si care trebuie sa fie remediate din mers. Voluntarii, cei care din prima zi au fost in vama ... citeste toata stirea