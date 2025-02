Sofer de 18 ani care nu a oprit la semnalele politistilor, prins dupa focuri de avertisment

Un sofer de 18 ani care nu a oprit la semnalele politistilor in comuna teleormaneana Nenciulesti a fost prins abia dupa ce au fost trase focuri de avertisment, a informat, sambata, IPJ Teleorman."In noaptea de 1 februarie a.c., in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Nanov au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, ce se deplasa pe DJ 601 F, in comuna Nenciulesti, sat Paru Rotund. Conducatorul auto a ... citește toată știrea