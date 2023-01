Sofer de tir depistat de politistii de frontiera tractand o remorca neinmatriculata

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona localitatii Agigea, pe DN 38, un cetatean roman care tracta cu ajutorul unui cap tractor, o semi-remorca care figura in bazele de date ca fiind radiata din circulatie.In data 12.01.2023, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au efectuat o actiune in zona de competenta, pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, ocazie cu care, in zona localitatii Agigea, pe D.N. 38, ... citeste toata stirea