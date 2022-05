Sofer din Tulcea, mort intr-un accident rutier grav, pe DN2, in judetul Bacau

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autotren si o autoutilitara au fost implicate intr-o coliziune frontala pe DN 2 Adjud - Bacau, in zona localitatii Racaciuni, judetul Bacau, circulatia fiind oprita.foto: Antena3.roIn urma accidentului au rezultat doua persoane decedate si alte doua ranite, transportate la spital."In jurul orei 05:00, pe DN 2 - E85, in afara localitatii Racaciuni, un conducator auto de 21 de ani, din judetul Tulcea, in timp ce ... citeste toata stirea