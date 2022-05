Sofer drogat, oprit in trafic cu focuri de arma la Constanta

Un barbat a fost retinut dupa ce a fost depistat conducand fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule si in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive.In cursul zilei de duminica, in jurul orei 17.30, in timp ce se aflau in patrulare in cartierul Palazu Mare din municipiul Constanta, George, Stefan si Andreea, din cadrul Sectiei 2, au observat un barbat, care conducea haotic pe strada Dumbraveni.Politistii au efectuat semnal de oprire, insa barbatul ... citeste toata stirea