Sofer drogat si fara permis, oprit in trafic cu focuri de arma

Echipajul de politie a plecat in urmarirea masinii care nu a respectat semnalele de oprire. Patru focuri de arma au fost trase pentru a-l determina pe sofer sa opreasca. Incidentul s-a petrecut duminica, 15 mai, in cartierul Palazu Mare din municipiul Constanta. In jurul orei 17.30, in timp ce se aflau in patrulare in aceasta zona, politistii George, Stefan si Andreea, din cadrul Sectiei 2, au observat un barbat, care conducea haotic pe strada Dumbraveni. Au efectuat semnal de oprire, insa ... citeste toata stirea