Sofer oprit pe un camp cu focuri de arma. De ce a fugit de politisti VIDEO

Soferul a fost urmarit de un echipaj de politie. Deoarece nu a oprit la semnalele lor, politistii au tras mai multe focuri de arma. In noaptea de joi spre vineri (21/22 aprilie) in jurul orei 23.30, un agent de politie aflat in timpul liber a observat o masina care circula haotic pe o strada din Constanta.Agentul sef Cosmin Guicila a sunat in dispecerat si a solicitat sprijin de la cea mai apropiata patrula de politie, continuand sa urmareasca autoturismul in cauza si tinand legatura cu ... citeste toata stirea