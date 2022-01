Sofer prea beat ca sa sufle in etiloetest

La data de 22 ianuarie, in jurul orei 17.50, politisti din cadrul Sectiei 3 au identificat un barbat, de 62 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice."Intrucat acesta se afla intr-o stare avansata de ebrietate, nu a putut fi testat cu aparatul etilotest", au declarat politistii.Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. ... citeste toata stirea