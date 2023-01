Sofer sub influenta alcoolului identificat de polititistii constanteni

La data de 29 ianuarie, in jurul orei 5.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta - Sectia 3 Politie au identificat un barbat, de 42 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Acesta a refuzat atat testarea cu aparatul etilotest, cat si prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange.La data de 29 ianuarie, in jurul orei 5.30, politisti din cadrul ... citeste toata stirea