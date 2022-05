Sofer urmarit prin Constanta de politistii rutieri, dupa ce nu a oprit la semnalele regulamentare

Politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta, au procedat, in data de 19 mai, in jurul orei 00.10,la efectuarea semnalului regulamentar de oprire unui conducator auto, care circula cu autoturismul pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta.Intrucat acesta nu a oprit la semnalele regulamentare, politistii rutieri au pornit in urmarirea lui, pe bulevardul Tomis, moment in care acesta ar fi facut schimb de locuri cu pasagerul din dreapta.In urma verificarilor, politistii au ... citeste toata stirea