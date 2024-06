Soferi teribilisti, prinsi in Mamaia cu peste 110 km/h

Doi soferi au fost prinsi in flagrant in statiunea Mamaia, incercand sa-si testeze bolizii la viteze ametitoare, ignorand semnalele politiei. Aventurile lor s-au sfarsit cu suspendarea permisului pentru 120 de zile."Doi soferi au incercat sa transpuna ce au vazut prin filme in statiunea Mamaia, unde isi intreceau bolidurile ... citește toată știrea