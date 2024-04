Soferul baut care a accidentat grav doi copii in Judetul Constanta, a fost retinut

La data de 1 aprilie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 64 de ani.Acesta este banuit de savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Barbatul a fost retinut, pentru 24 de ore, condus si incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al ... citește toată știrea