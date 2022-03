Soferul care a cazut cu masina in canal era baut. Ce amenda a primit

Politistii constanteni au anuntat ca soferul care a cazut cu masina in canal era baut."Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,35 mg/l alcool pur in aerul expirat.", spun reprezentantii IPJ.Acestuia i-a fost retinut, in vederea suspendarii, permisul de conducere, totodata fiind sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.305 lei.Reamintim ca astazi, in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati cu ... citeste toata stirea