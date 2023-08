Seful Inspectoratului de politie Judetean (IPJ) Constanta, chestorul Constantin Gluga, a declarat, luni, ca tanarul aflat drogat la volan care a omorat doi tineri si a ranit alti trei, in localitatea 2 Mai, fusese oprit in trafic de politisti cu circa trei ore inainte de producerea accidentului rutier si dus la sectie unde, dupa ce a fost testat pentru alcool iar rezultatul a iesit negativ, a fost lasat sa plece."La data de 19 august 2023, in jurul orei 0,40, prin sistem national unic de ... citeste toata stirea