Solstitiu de vara 2022: 21 iunie - cea mai lunga zi din an

Solstitiul de vara 2022 sau Ziua Soarelui are loc marti, 21 iunie, la ora 12.14, ora Romanieisi marcheaza momentul in care incepe vara din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic.Este ziua cea mai lunga din an si dureaza 15 ore si 32 de minute, in timp ce durata noptii va fi doar de 8 ore si 28 de minute.Denumirea de solstitiu provine din limba latina si inseamna "soarele oprit", iar evenimentul care ar loc in fiecare an a provocat numeroase mituri si superstitii, de-a lungul ... citeste toata stirea