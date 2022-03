Solutii pentru transportul public in Zona Metropolitana Constanta

Primaria Municipiului Constanta deruleaza in aceasta perioada un studiu privind oportunitatea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara cu rol in exercitarea atributiilor legale in domeniul serviciilor de transport public local la nivelul Zonei Metropolitane Constanta.Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, s-a intalnit cu reprezentanti ai oraselor si comunelor care fac parte din Zona Metropolitana Constanta."Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara nu se poate infiinta ... citeste toata stirea