Sondaj CURS: PSD, pe primul loc, USR, in cadere libera

PSD ar obtine 36% din voturi daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PNL cu 20% din voturi si de AUR - 14%, releva datele unui sondaj CURS realizat in luna martie.Potrivit sondajului, dupa PSD - 36%, PNL-20% si AUR - 14%, pe locul al patrulea in intentiile de vot pentru Parlament se situeaza USR, aflat in cadere libera, cu un procent de 8%, urmat de UDMR - 5%.Pe urmatoarele pozitii se afla PMP si Partidul Umanist social-liberal, ... citeste toata stirea