USR Constanta a comandat un sondaj de opinie, pentru uz intern, cu privire la intentia de vot a constantenilor pentru functia de primar al municipiului Constanta. Sondajul ridica cateva semne de intrebare! Una dintre acestea: ce cauta Fagadau, de la PSD, in soandajul USR, in contextul in care fostul primar nici macar nu mai este membru de partid.Astfel, cei mai multi dintre cei intervievati, adica 37,8 %, au spus ca ... citeste toata stirea