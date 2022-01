Sorin Cimpeanu: La Cluj, daca se pastreaza trendul, scolile trec in online

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca daca se pastreaza trendul ascendent de cazuri si de spitalizari, judetul Cluj va trece in online peste o saptamana. El a precizat ca 776 de copii sunt internati in unitati medicale din cei 8.800 de pacienti. De asemenea, 27.000 de copii sunt infectati, cei mai multi fiind depistati la testele pe baza de saliva.Sorin Cimpeanu a fost intrebat, duminica seara, la Digi 24, daca scolile trec in online in judetul Cluj, daca acolo continua acelasi ... citeste toata stirea