Sorin Constantin Enghel a murit intr-un accident de parasutism

Comandantul Aeroclubului Iasi, Sorin Constantin Enghel, a murit dupa un tragic accident de parasutism in Polonia.Pentru moment trupul lui Sorin Engel este inca in spital. Nu s-au organizat niciun fel activitati comemorative. In scurt timp se vor face aceste demersuri. Mentionam ca familia si apropiatii incep demersurile necesare repatrierii trupului neinsufletit.Domnul Sorin Engel, comandant al Aeroclubului Teritorial Alexandru Matei Iasi, s-a ... citeste toata stirea