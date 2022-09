Sorin Grindeanu vrea sa transfere garile si porturile la administratiile locale

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca atat garile si haltele, cat si porturile ar trebui sa fie trecute in administrarea autoritatilor locale pentru a fi puse in valoare si a adaugat ca masura trebuie adoptata "indiferent de piedicile si de dorintele Bucurestiului", scrie news.ro.Sorin Grindeanu"Eu imi doresc sa descentralizez toate lucrurile care au fost tinute in acesti ani in mana, indiferent de guvernele care au fost in toti acesti 30 de ani, sa se tina la Bucuresti in ... citeste toata stirea