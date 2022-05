Sorin Oprescu asteapta sentinta finala in dosarul de luare de mita

Curtea de Apel Bucuresti a fixat pentru vineri, 13 mai, termenul pentru pronuntarea deciziei finale in dosarul in care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat in prima instanta la 5 ani si 4 luni de inchisoare cu executare, pentru luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si abuz in serviciu.Este vorba de dosarul in care Sorin Oprescu este acuzat ca a primit, in septembrie 2015, la locuinta sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul sau ... citeste toata stirea