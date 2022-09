Sotia unui director din Primaria Eforie ridica un apart-hotel in statiune

Societatea Turismar Expert SRL, detinuta de Manea Raluca Maria, sotia unui director din Primaria Eforie, are in plan construirea unui imobil de locuinte, cu destinatia de apart-hotel, in statiunea Eforie Nord. Sotia lui Daniel Manea doreste sa ridice un imobil cu regimul de inaltime P+3E, bazandu-se pe profitul turistic imobilar al statiunii si pe cererea crescuta de pe piata ale acestor tipuri de apartamente.Manea Raluca MariaManea Raluca Maria, unic asociat in cadrul societatii Turismar ... citeste toata stirea