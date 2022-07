Spaga uriasa care l-a lasat masca pe un om de afaceri: Cat a cerut un politist ca sa rezolve un dosar

Un politist din Bucuresti a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, acuzat ca a cerut spaga 27.000 de euro ca sa intervina in dosare sau sa divulge informatii. Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Andrei Iulian Stancu, la data faptelor politist in Bucuresti, pentru luare de mita (2 infractiuni), trafic de influenta (3 infractiuni), permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii si dare de mita. ... citeste toata stirea