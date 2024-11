Specialistii avertizeaza ca Romania ar putea fi lovita de un tsunami

Specialistii de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului din Romania avertizeaza ca Romania ar putea fi lovita de tsunami, fenomen care ar putea avea loc in Marea Neagra.In fiecare an, pe 5 noiembrie, este marcata Ziua Internationala de Constientizare asupra Fenomenului Tsunamiului, motiv pentru care s-a discutat si in Romania despre valurile seismice periculoase.Aceasta are ca scop atragerea atentiei asupra riscului, autoritatile si cetatenii reflectand ... citește toată știrea