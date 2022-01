SPIT Constanta. Agentia Fiscala nr. 4 s-a mutat in strada Soveja nr. 104

Incepand cu data de 17 ianuarie 2022, Agentia Fiscala nr. 4 din strada Badea Cartan nr. 3 s-a mutat in cadrul spatiului de la parterul blocului nr. 44, situat in strada Soveja nr. 104 (sensul giratoriu din zona Eden).Conceptul utilizat la organizarea agentiei este cel de tip "open space", relationarea cu cetatenii efectuandu-se direct la birourile amplasate in spatiul deschis.Operatiunile asigurate la aceste birouri constau in impuneri in evidentele fiscale, scoateri din evidentele fiscale, ... citeste toata stirea