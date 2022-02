SPIT Constanta: incepand cu luna ianuarie 2022, Agentiile fiscale 3 si 4 s-au mutat in locatii noi

Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta, reaminteste constantenilor, ca incepand cu luna ianuarie 2022, Agentiile fiscale 3 si 4 s-au mutat in locatii noi:Agentia fiscala 3, la etajul 3 al centrului comercial Tomis Mall, din strada Stefan cel Mare nr. 36-40;Agentia fiscala 4, la parterul blocului nr. 44, din strada Soveja nr. 104, zona sens giratoriu Eden.De asemenea, tot in luna ianuarie, SPIT a redeschis si punctul de incasare in centrul comercial Vivo, amplasat in zona Gastro ... citeste toata stirea