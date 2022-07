Spitalele din Constanta au suplimentat numarul de paturi COVID

Miercuri, 20 iulie, la sediul Institutiei Prefectului - Judetul Constanta, a avut loc sedinta Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de imbolnaviri in masa, in vederea analizarii situatiei judetene privind capacitatea de primire a pacientilor in spitalele suport-COVID.In urma datelor analizate, incepand de vineri, 22 iulie a.c., sistemul sanitar judetean va intra in etapa a doua a Planului Judetean de Rezilienta Sanitara, gestionat de DSP Constanta. ... citeste toata stirea