Spitalul Orasenesc Harsova, dotat cu numeroase echipamente medicale ultraperformante

La Spitalul Orasenesc Harsova se va inaugura, vineri, 15 aprilie a.c., incepand cu ora 14.00, laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala. Acesta dispune de dotari si echipamente medicale moderne, de ultima generatie, menite sa contribuie la ingrijirea pacientilor din Romania la fel ca in cele mai prestigioase clinici din lume.Pacientii romani, tratati ca in strainatate!Spitalul Orasenesc Harsova a fost dotat cu numeroase echipamente medicale ultra- performante - unele fiind unice in ... citeste toata stirea