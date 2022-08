Stanescu: Scopul unei coalitii de guvernare este sa gaseasca solutii, uneori in detrimentul intereselor politice

Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat vineri ca scopul unei coalitii de guvernare este sa gaseasca solutii, uneori chiar in detrimentul intereselor politice ale partidelor, iar actuala coalitie functioneaza, in ciuda contestatarilor.Paul Stanescu"Forma rectificarii bugetare arata inca o data ca PSD este preocupat sa protejeze romanii vulnerabili, fara sa neglijeze problemele economiei. Iar coalitia de guvernare a demonstrat deja ca are resurse de vointa pentru a echilibra ... citeste toata stirea