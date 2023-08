Fortele Navele Romane au executat luni, 14 august, misiuni de cercetare a spatiului maritim din proximitatea litoralului romanesc, ca urmare a informarii primite, in jurul orei 10.00, de la ISU Dobrogea, cu privire la explozia unei posibile mine marine in zona digului de la Costinesti si la existenta unei mine aflate in deriva, in zona digului de larg al Portului Mangalia.Scafandrii EOD si o nava a Garzii de Coasta au executat o misiune comuna de cercetare a raionului maritim din apropierea ... citeste toata stirea