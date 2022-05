Stelian Ion sustine ca o speta precum numirea lui Bogdan Licu la CCR poate ajunge si la CEDO

Deputatul USR Stelian Ion a sustinut, joi, ca, in cazul in care vor fi epuizate caile interne de contestare a desemnarii lui Bogdan Licu judecator la CCR, cu aceasta speta s-ar putea ajunge inclusiv la CEDO."A copiat cu siguranta in momentul in care si-a facut teza de doctorat, iar lucrul acesta este vizibil. Am depus la dosar si fragmentele pe care le-a copiat cu nerusinare. (...) Este un moment in care nu putem sta cu mainile in san si atacul la CCR este un pas pe care l-am facut. Din ... citeste toata stirea