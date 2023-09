Conducerea Garzii de Mediu a fost felicitata de reprezentantii Programului pentru Mediu al Natiunilor Unite (UNEP), dupa ce comisarii constanteni au interzis introducerea pe teritoriul Romaniei a peste 1.100 de butelii incarcate cu gaze fluorurate cu efect de sera, in urma unui control in Punctul de Trecere a Frontierei Port Constanta, au anuntat, joi, reprezentantii institutiei.Eforturile sustinute depuse de catre Garda Nationala de Mediu in lupta impotriva infractionalitatii de mediu au ... citeste toata stirea