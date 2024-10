Strada Suceava din Constanta va fi inchisa traficului rutier pentru lucrari de reabilitare

Primaria Constanta informeaza ca in zona circulatia autovehiculelor va fi restrictionata, intrucat se va decoperta suprafata carosabila pe strada Suceava, intre strada Dobrila Eugeniu si bulevardul Alexandru Lapusneanu.Traficul va fi complet restrictionat pe sectorul de drum afectat, in intervalul orar 08:30-15:30, cu exceptia mijloacelor de transport in comun.Lucrarile vor continua pe parcursul intregii saptamani, in aceleasi conditii de restrictionare a traficului.Ca ruta alternativa, ... citește toată știrea