Stroe, dupa criticile lui Mihai Weber la adresa ministrului Economiei: Noi discutam in sedintele de coalitie

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a reactionat marti la declaratia social-democratului Mihai Weber, care l-a criticat pe ministrul Economiei, Virgil Popescu, in contextul preturilor din energie, liberalul afirmand ca se lucreaza in acest moment cu PSD la solutii care vor iesi in cateva zile.Ionut Stroe''Nu ne certam pe Facebook cu nimeni, nu dam replici prin postari, noi discutam institutional, fata in fata, in cadrul sedintelor de coalitie. Nu e cazul sa comentam mai mult ... citeste toata stirea