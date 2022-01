Struma, mormant pentru peste 700 de evrei romani. Tragedia, comemorata de Ambasada Israelului si Fortele Navale

E.S. David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, s-a intalnit astazi, 26 ianuarie 2022, cu Seful Statului Major al Fortelor Navale, contraamiral Mihai Panait.Cei doi au discutat despre colaborarea militarilor din Fortele Navale Romane cu diferite structuri israeliene, fiind mentionate vizitele fregatei "Regele Ferdinand" in portul israelian Haifa, in anii 2012 si 2019."De asemenea, contraamiralul Mihai Panait si dl Ambasador au discutat despre planificarea unei ceremonii de comemorare ... citeste toata stirea