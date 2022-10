Studenti ai Universitatii Ovidius din Constanta au participat la cel mai important exercitiu romanesc de securitate cibernetica

O echipa de studenti ai Facultatii de Matematica si Informatica (FMI) din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta (UOC) a participat, in perioada 3-5 octombrie a. c., la cel mai important exercitiu de securitate cibernetica din Romania, CyDEx22, informeaza lect. univ. dr. Dorin Iordache, coordonatorul echipei.Potrivit sursei citate, acesta este al treilea an consecutiv in care echipa UOC, formata din: Lucian Placinta, Iustin-Alexandru Vilcu, Alexandru Chiriacescu, Marius-Paul Boldeanu, ... citeste toata stirea