Studentul care si-a incendiat profesorul la Universitatea Ovidius din Constanta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Studentul care si-a incendiat profesorul, fiind nemultumit de nota pe care acesta i-a dat-o la un examen, a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, printr-o decizie a judecatorilor Tribunalului Constanta.Tanarul in varsta de 21 de ani a fost retinut joi seara, in baza probatoriului administrat, fiind acuzat de comiterea infractiunii de tentativa la omor."Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca, la data de 27 iunie 2024, in jurul ... citește toată știrea