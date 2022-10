Studiu: Peste un sfert dintre copii au fost agresori, jumatate spun ca au fost victime ale bullying-ului

Aproape 50% dintre elevi au fost victime ale bullying-ului in scoli, 27% admit ca au fost agresori. 8 din 10 elevi au asistat la o situatie de bullying in scoala.Salvati Copiii Romania lanseaza campania "Dreptul la pauza"82% dintre elevi (peste 4 din 5) au fost martori ai situatiilor de bullying in scoala unde invata; aproape trei sferturi dintre elevi (73%) afirma ca au asistat la situatii de bullying in clasa;Aproape jumatate dintre respondenti (49%) afirma ca au fost victime ale ... citeste toata stirea