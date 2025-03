SUA. Executie cu o metoda care nu a mai fost folosita de 15 ani

Un barbat in varsta de 67 de ani, condamnat la moarte in statul Carolina de Sud, a fost executat vineri prin impuscare, fiind prima data dupa 2010 cand in Statele Unite este folosita aceasta metoda.Executia a avut loc la ora 18.05 de catre un pluton de executie format din trei persoane.El a fost condamnat la moarte in 2002 dupa ce i-a ucis in bataie in 2001 cu o bata de baseball pe parintii fostei sale ... citește toată știrea