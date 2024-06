SUA si Romania semneaza un Memorandum de Intelegere privind combaterea manipularii informatiilor de catre un stat strain

Vineri, Secretarul de Stat al SUA, Antony J. Blinken, si Ministrul de Externe al Romaniei, Luminita Odobescu, au semnat un Memorandum de Intelegere (MOU), pentru consolidarea cooperarii dintre Statele Unite si Romania in combaterea manipularii informatiilor de catre un stat strain.Manipularea informatiilor de catre alte state, care include dezinformarea si propaganda, este o amenintare transnationala de securitate, care poate crea sau exploata diviziuni in si intre tari, pune in pericol ... citește toată știrea