SUA transfera 1.000 de militari din Germania in Romania

Presedintele american Joe Biden a aprobat in mod oficial o desfasurare suplimentara de trupe in Europa de Est, anunta CNN. Informatia a fost confirmata intr-o conferinta de presa la Pentagon, desfasurarea de trupe urmand sa aiba loc in "zilele urmatoare", inclusiv in Romania, unde urmeaza sa soseasca 1.000 de militari. Secretarul de presa al Pentagonului John F. Kirby a precizat ca prezenta acestor forte nu va fi permanenta.Secretatul de presa al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca ... citeste toata stirea