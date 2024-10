Substante dopante descoperite intr-o autoutilitara de politistii de frontiera constanteni

Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, un cetatean bulgar care transporta cu ajutorul unei autoutilitare, substante dopante cu grad mare de risc, fara autorizatie emisa de autoritatile competente.In data de 15.10.2024, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Negru Voda au efectuat controlul specific de intrare in tara asupra unui autovehicul inmatriculat in Bulgaria, condus de un cetatean ... citește toată știrea